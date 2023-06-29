Пушилин заявил о достаточном количестве резервов у ВСУ для нового контрнаступления

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что второй этап украинского контрнаступления может стать масштабнее. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«Количество техники и те резервы, которые все еще сохраняются у противника, говорят о том, что второй этап может быть более интенсивным и масштабным. <...> наши подразделения сейчас к этому готовятся», — отметил он.

Пушилин заявил, что, несмотря на неудачный для Вооруженных сил Украины (ВСУ) первый этап и большое количество потерянной ими иностранной техники, у украинской армии остается достаточно сил. По его словам, цифры потерь ВСУ в открытых источниках могут быть занижены, но даже при таких показателях в России понимают, что натовской техники у Украины еще много.

По данным Пушилина, самым горячим остается Южно-Донецкое направление, «снарядного голода» у ВСУ не наблюдается.

До этого Пушилин заявил об улучшении позиций российскими военными на Краснолиманском направлении.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.