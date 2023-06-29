Российские военные отразили атаки ВСУ на Донецком направлении

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщается в ежедневной сводке военного ведомства.

Отмечается, что российские военные отразили атаки противника в районе населенных пунктов Белогоровка в Луганской народной республике и Тоненькое в Донецкой народной республике.

При этом сообщается, что российская армия отразила четыре атаки ВСУ.

Ранее сообщалось, что в районе Выемки в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные уничтожили склад боеприпасов украинской армии. «В районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ», — заявили в военном ведомстве.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.