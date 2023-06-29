В Минобороны России сообщили о попытках наступления ВСУ по ряду направлений

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток пытались наступать на трех направлениях. Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны Российской Федерации.

«В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях», — сказано в сообщении.

27 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков также заявлял, что украинские войска в минувшие сутки продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.