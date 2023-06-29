В ДНР рассказали о ситуации в Артемовске

Ситуация в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) сложная, однако полностью контролируется российскими войсками. Об этом в эфире Первого канала заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сложным остается, но абсолютно контролируемым Артемовское направление, причем как сам Артемовск, который обстреливается хаотично, но достаточно регулярно, так и фланги. Но позиции удерживаются», — сказал он.

26 июня Пушилин сообщал, что Вооруженные силы Украины пытаются прощупать оборону по флангам Артемовска, но все их действия безуспешны.

В этот же день врио главы ДНР говорил, что российская армия улучшила свои позиции на Авдеевском направлении в зоне выполнения специальной военной операции.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.