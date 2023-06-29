Премьер-министр Латвии оценил ситуацию с размещением ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что размещение бойцов частной военной компании «Вагнер» на территории Белоруссии несет военную угрозу Европейскому союзу, хоть и не прямую.

«Угроза, возможно, не будет прямой и военной, но [будет] угрозой попытки проникновения в Европу с неизвестными целями», — приводит ТАСС слова премьера.

В связи с этим Кариньш заявил о необходимости усилить безопасность границы.

Вечером 23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.