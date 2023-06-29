США запланировали направить в Южную Корею подлодку с ядерным вооружением

США планируют направить подводную лодку с ядерным вооружением в Южную Корею в ближайшем будущем впервые за несколько десятилетий. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на заместителя главы командования американского воинского контингента в Южной Корее Скотта Плеуса.

«Можно ожидать очередную демонстрацию приверженности расширенному сдерживанию со стороны Соединенных Штатов в виде захода в порт атомной подводной лодки, которая будет вооружена баллистическими ракетами», — сказал он.

В статье отмечается, что Плеус возглавляет седьмую воздушную армию США. 29 июня он должен выступить в Сеуле на форуме, организованном агентством Yonhap и Министерством объединения Республики Корея.

В начале мая пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что атомная подводная лодка класса «Огайо» зайдет в акваторию Южной Кореи. При этом он отмечал, что не будет «заранее объявлять о каких-либо сроках развертывания».

Ранее МИД КНДР обвинил США и Южную Корею в увеличении напряженности на полуострове «до грани ядерной войны» и заявил о намерении Северной Кореи укреплять свою оборону.