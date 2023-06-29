Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США запланировали направить в Южную Корею подлодку с ядерным вооружением

Yonhap: США впервые за десятилетия направят в Южную Корею подлодку с ядерным вооружением

close
100%
Depositphotos

США планируют направить подводную лодку с ядерным вооружением в Южную Корею в ближайшем будущем впервые за несколько десятилетий. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на заместителя главы командования американского воинского контингента в Южной Корее Скотта Плеуса.

«Можно ожидать очередную демонстрацию приверженности расширенному сдерживанию со стороны Соединенных Штатов в виде захода в порт атомной подводной лодки, которая будет вооружена баллистическими ракетами», — сказал он.

В статье отмечается, что Плеус возглавляет седьмую воздушную армию США. 29 июня он должен выступить в Сеуле на форуме, организованном агентством Yonhap и Министерством объединения Республики Корея.

В начале мая пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что атомная подводная лодка класса «Огайо» зайдет в акваторию Южной Кореи. При этом он отмечал, что не будет «заранее объявлять о каких-либо сроках развертывания».

Ранее МИД КНДР обвинил США и Южную Корею в увеличении напряженности на полуострове «до грани ядерной войны» и заявил о намерении Северной Кореи укреплять свою оборону.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях