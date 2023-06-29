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МИД России осудил Париж за намерение поддержать вступление Украины в НАТО

МИД России прокомментировал планы Франции поддержать присоединение Украины к НАТО

Планы Франции поддержать присоединение Украины к НАТО свидетельствуют о том, что Париж скатывается к видящему альянс стороной украинского конфликта радикальному меньшинству. Действия французской стороны грозят трагическими последствиями для безопасности в Европе и мире, заявили в МИД России.

В МИД указали, что достоверность сообщений СМИ о том, что французские власти отходят от «более осторожного» подхода к членству Киева в альянсе, можно будет оценить по итогам саммита блока в Вильнюсе.

Вместе с тем внешнеполитическое ведомство считает, что Париж согласился с перспективой вступления Украины в НАТО под давлением США еще в ходе Бухарестского саммита в 2008 году.

«Поэтому эта информация, если соответствует действительности, лишь станет еще одним свидетельством того, что Париж продолжает скатываться к радикальному меньшинству ... которое пытается любым способом сделать НАТО стороной конфликта на Украине», — цитирует НСН заявление МИД.

Как отметили в ведомстве, действия властей Франции вписываются в общую эволюцию внешней политики республики, «которая теряет остатки былой самостоятельности и здравомыслия» и растворяется в линии Вашингтона и Брюсселя.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что принятие страны в Североатлантический альянс маловероятно во время «горячей фазы» конфликта

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