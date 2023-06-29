В ДНР рассказали о месте базирования иностранных наемников ВСУ

Иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), преимущественно базируются в Краматорске. Об этом в эфире Первого канала заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Нашими подразделениями фиксируется наличие наемников. Они сейчас базируются <...> преимущественно в Краматорске», — сказал он.

Пушилин также пояснил, что это очевидно, поскольку Краматорск один из городов, которые остались в ДНР под контролем киевских властей. В нем, по его словам, имеется необходимая инфраструктура.

29 июня сообщалось, что двое иностранных военных получили ранения в результате удара Вооруженных сил РФ по Краматорску.

За день до этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских наемников, консультировавших ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.