Пушилин заявил об улучшении позиций российскими военными на Краснолиманском направлении

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы существенно улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении. Об этом он заявил в эфире Первого канала.
«Есть достаточно неплохие улучшения позиций на Краснолиманском направлении», — сказал он.
На Авдеевском и Марьинском направлениях — без существенных изменений, уточнил Пушилин.
Как сообщали в Минобороны РФ, на Краснолиманском направлении российские бойцы уничтожили танк и группу украинских боевиков.
Кроме того, российские артиллеристы ликвидировали два опорных пункта украинской армии на Краснолиманском направлении.
В настоящее время на Украине продолжается специальная военная операция ВС РФ. Ее целями является защита людей и России, заявлял президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.