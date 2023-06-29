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Пушилин заявил об улучшении позиций российскими военными на Краснолиманском направлении

Врио главы ДНР Пушилин: ВС России улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении

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РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы существенно улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«Есть достаточно неплохие улучшения позиций на Краснолиманском направлении», — сказал он.

На Авдеевском и Марьинском направлениях — без существенных изменений, уточнил Пушилин.

Как сообщали в Минобороны РФ, на Краснолиманском направлении российские бойцы уничтожили танк и группу украинских боевиков.

Кроме того, российские артиллеристы ликвидировали два опорных пункта украинской армии на Краснолиманском направлении.

В настоящее время на Украине продолжается специальная военная операция ВС РФ. Ее целями является защита людей и России, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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Операция на Украине
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