В ЛНР сообщили о стрельбе украинских нацгвардейцев по военным ВСУ

Бойцы Национальной гвардии Украины совершили обстрел военных украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко.

«В районе населенного пункта Серебрянка с позиций Нацгвардии Украины зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины», — сказал он.

По мнению эксперта, таким образом бойцы Нацгвардии пытались пресечь попытку украинских военных «самовольно оставить позиции».

29 июня Марочко заявлял, что украинские Вооруженные силы не оставляют попыток атаковать на Артемовском направлении и в районе Кременной, оборонительные бои идут круглосуточно.

Накануне он же говорил, что подразделения Вооруженных сил Украины испытывают сложности с эвакуаций раненых и подвозом боеприпасов в зоне спецоперации из-за проливных дождей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.