Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Киев признал нехватку боеприпасов у ВСУ и превосходящие силы российской армии

Подоляк: ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и солдат, в то время как ВС РФ оснащены тысячами танков

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью Corriere della Sera, что украинские Вооруженные силы столкнулись с нехваткой боеприпасов и серьезными оборонительными препятствиями на фронте.

По его словам, линия боевого соприкосновения растянулась более чем на 1800 километров, при этом площадь заминированных полей превышает 20 тысяч квадратных километров.

Подоляк заявил, что российские военные выставили три линии обороны: вырыли траншеи, построили бункеры, выставили артиллерию, запускают ракеты. Он отметил, что у ВС РФ тысячи танков и 360 тысяч солдат. В то время как у ВСУ нехватка снарядов, ракет крупного калибра, ограниченные возможности авиации, а также украинские военные не в силах поражать каналы подкрепления российской армии, рассказал Подоляк.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью газете Financial Times, что «главные события» контрнаступления Вооруженных сил страны еще впереди. Он уточнил, что появление украинских военных в ряде населенных пунктов на линии фронта не является «главным событием» наступления.

Ранее на Украине признали, что контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях