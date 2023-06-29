В Минобороны РФ рассказали о проникших под Антоновский мост силах ВСУ

Российские военные уничтожают остатки украинского десанта, проникнувшего под Антоновский мост. Об этом РИА Новости рассказал начальник штаба полка с позывным «Белый».

По словам военного, после разрушения Каховской ГЭС российские войска убрали свои наблюдательные посты и передовые отряды, до этого находившиеся на острове между двумя берегами.

«Белый» отметил, что украинские войска воспользовались тем, что находятся на более высоком берегу Днепра.

«Противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки, выставляем наблюдательные посты», — поделился «Белый».

Он добавил, что численность украинских солдат небольшая, они периодически подвозят боеприпасы, вывозят своих раненых и погибших. На левый берег украинский десант не высаживался, подчеркнул российский боец.

Российский военнослужащий с позывным «Рязань-1» рассказывал, что иностранные наемники прибыли с украинскими войсками на остров под Антоновским мостом вблизи города Алешки Херсонской области.

Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи прокомментировал успехи ВСУ при контрнаступлении.