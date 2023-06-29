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Представители США и Украины обсудили ситуацию на фронте

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с Салливаном ситуацию на фронте и формулу мира Киева

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Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе телефонного разговора проинформировал советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Кроме того, стороны обсудили пункты «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

В ноябре 2022 года Зеленский в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) озвучил «формулу мира», состоящую из 10 пунктов. В частности, в документе говорится о восстановлении границ Украины в границах 1991 года, об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», обеспечении ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности вести переговоры только по «формуле мира» Киева.

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