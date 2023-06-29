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Стало известно, какое оборудование использовал аэростат Китая, сбитый в феврале над США

WSJ: сбитый над США в феврале китайский аэростат использовал американское оборудование

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Randall Hill/Reuters

Китайский аэростат, который в начале февраля пролетел над территорией США, использовал не только китайское, но и американское оборудование для сбора данных. О результатах расследования сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на неназванных представителей Белого дома.

Газета отмечает, что несколько оборонных и разведывательных агентств Соединенных Штатов с Федеральным бюро расследований проанализировали обломки сбитого аэростата. Согласно анализу, аппарат был оснащен не только китайскими датчиками, но и приборами производства США. По данным издания, некоторые из них можно купить в интернете.

Собеседники The Wall Street Journal уточняют, что китайский аэростат проводил фото- и видеосъемку, а также собирал другую информацию для передачи в Пекин. Эксперты сделали вывод, что этот аппарат был предназначен для разведывательных целей, а не для наблюдения за погодой, как ранее заявлял Китай.

При этом специалисты подчеркивают, что в ходе своего пролета над американской территорией аэростат КНР не производил какой-либо передачи данных в Пекин. Следователи из США считают, что, несмотря на возможность сбора разведданных, пролет китайского аэростата над территорией Соединенных Штатов был ненамеренным.

Ранее телеканал NBC сообщал, что сбитый у побережья Южной Каролины в феврале этого года китайский аэростат собирал данные с военных объектов США.

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