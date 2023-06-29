Российский военный рассказал об иностранных наемниках под Антоновским мостом

Российский военнослужащий с позывным «Рязань-1» рассказал РИА Новости, что иностранные наемники прибыли с украинскими войсками на остров под Антоновским мостом вблизи города Алешки Херсонской области.

«Рязань-1» рассказал, что трое суток находился под мостом, принимал участие в боях против ВСУ и прокладывал пути в минных заграждениях для сослуживцев.

«Есть также наемники, которые вступают в бой с нами, пытаются что-то сделать, но мало у них получается сделать, пробиться к нам на территории», — рассказал российский боец.

Он предположил, что украинские подразделения несут большие потери, потому что российская артиллерия хорошо работает, а поставляемое Киеву западное вооружение не всегда помогает, поскольку специалистов остается все меньше.

По словам «Рязань-1», украинское командование пускает своих бойцов «в мясорубку, как пушечное мясо».

Боец также отметил, что сложно сказать, как ВСУ могли перебросить технику на Антоновский мост, поскольку на месте работает российская артиллерия. Он предположил, что украинской техники на этом месте попросту не было, переброски не осуществлялись.

В свою очередь военнослужащий с позывным «Джокер» заявил, что перебраться на левый берег, который сейчас контролируют Вооруженные силы России, а тем более создать там плацдарм, у ВСУ и наемников нет никакого шанса, поскольку второй мост, связывающий остров вблизи Алешек с левым берегом, пострадал от украинских ударов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ряд стран под видом наемников могут отправлять на Украину своих кадровых военных.