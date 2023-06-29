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В Белгородской области под обстрел попал автомобильный пункт «Шебекино»

Shot: ВСУ обстреляли автомобильный пункт «Шебекино» в Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Атака велась накануне из гранатомётов СПГ-9 и АГС-17. Также по МАПП было выпущено 11 мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

26 июня ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Белгородской области. Беспилотники атаковали завод по производству стекла для Apple Watch в Шебекино. Дрон произвел осколочный гранатометный выстрел ВОГ-17 в сторону подстанции, которая расположена на территории завода. В результате загорелся трансформатор. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Telegram-канал Mash сообщал, что ВСУ выпустили 30 снарядов калибра 152 миллиметра и попали в завод по производству стекла для часов Apple Watch — «Монокристалл».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о восстановлении движения в Шебекино и Новую Таволжанку из-за улучшения обстановки.

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