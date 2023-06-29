Бывший советник ЦРУ США Джеймс Рикардс написал в статье для The Daily Reckoning, что Вооруженные силы Украины могут совершить теракт на Запорожской атомной электростанции.

По мнению эксперта, Киев может совершить экологический терроризм под чужим флагом. Рикардс заявил, что все вопросы о том, способна ли украинская сторона совершить подобное, отпадают из-за прежних диверсий.

Экс-советник ЦРУ в качестве доказательства привел утверждения о том, что спецслужбы Украины ответственны за взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре прошлого года.

Рикардс добавил, что Украина заинтересована в том, чтобы Россию обвинили в распространении радиации на территории стран-членов НАТО, поскольку заражение территорий Румынии, Польши и Словакии будет расцениваться как нападение на военный блок, что приведет к прямому столкновению российских и натовских сил.

Также Рикардс добавил, что Киев может быть причастным к разрушению Новокаховской гидроэлектростанции. Катастрофа на ГЭС так же привела к экологической катастрофе.

«Украина впадает в отчаяние, а отчаянные времена требуют отчаянных мер. Так что, если в ближайшие дни произойдет нападение на Запорожскую АЭС, вы будете знать, кто несет за это ответственность», — подытожил Рикардс.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) расположена в Энергодаре Запорожской области, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект перешел под контроль российских Вооруженных сил.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев рассматривает несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС.