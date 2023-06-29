Пленный боец ВСУ сообщил об «ураганном огне» артиллерии ВС РФ под Горловкой

Пленный военнослужащий 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кравец сообщил, что российские войска под Горловкой не дают шансов украинским подразделениям продвигаться вперед, уничтожая их с помощью «ураганного огня» артиллерии. Об этом Кравец сообщил ТАСС.

При этом военнопленный отметил, что у ВСУ «очень большие потери».

«Нас много раз выводили на доукомплектацию, когда оставалось около 20 человек и меньше. Слишком плотно работает по нам артиллерия. 4-я и 6-я рота там и остались, наша держится за счет доукомплектации», — сказал он.

Кравец указал, что подразделением выполнялись задачи на самых сложных участках фронта в этом районе, в том числе в Артемовской агломерации. После чего его перебросили ближе к Дзержинску (украинское название — Торецк) вблизи Горловки. Там Кравец вместе с сослуживцами и попал в плен.

По словам военнослужащего, их командир с позывным Сармат поднял бойцов около пяти утра и приказал выдвигаться на позиции, где полегли 4-я и 6-я рота. В случае отказа, отметил Кравец, Сармат угрожал расстрелять солдат.

«Когда вышли на позиции, по нам начался ураганный артиллерийский, минометный обстрел. Мы пытались выйти на командование, спросить, что делать. Прятаться было негде, нас выкашивали одного за другим. По рации никто не отвечал, нас просто бросили. В итоге мы сдались в плен», — добавил мужчина.

Кравец добавил, что на месте боестолкновения оставались раненые украинские солдаты, судьба которых сейчас неизвестна.

Ранее военнопленный ВСУ Андрей Тлустяк рассказал, как украинские военнослужащие проходили подготовку во Франции. Он заявил, что инструкторы насаждали русофобию, ненависть к России и в открытую призывали убивать как можно больше россиян на поле боя.