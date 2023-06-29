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В США назвали потери ВСУ катастрофическими

Forbes: попытка ВСУ пройти минные поля на юге Украины привела к катастрофическим потерям

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) преодолеть минные заграждения на юге Украины 8 июня обернулась катастрофическими последствиями. Обозреватель Дэвид Экс в своей статье для Forbes пишет, что потери оказались куда больше, чем предполагалось изначально.

«Украинское поражение под Малой Токмачкой было хуже, чем мы думали», — говорится в материале. По его словам, аналитики только сейчас подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 [Bradley] 47-й бригады.

Экс уточнил, что уничтожение одной машины для разминирования Wisent не является проблемой — у ВСУ их десятки. Но пока Киев получил только 21 Leopard 2A6 и сотню американских БМП Bradley. Финляндия, помимо этого, передала украинской стороне шесть Leopard 2R.

«За кровавый час или два боевая группа 47-й и 33-й бригад потеряла почти пятую часть украинских М2, пятую часть своих Leopard 2A6 и половину Leopard 2R», — утверждает обозреватель. Он назвал состоявшийся бой катастрофой для Вооруженных сил Украины.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на Васильевском направлении в Запорожской области, во время которой понесли потери в бронетехнике и танках. Он добавил, что украинским военным был дан «жесткий отпор». Они понесли потери в бронетехнике и танках и вернулись на свои позиции. По словам главы общественного движения, во время наступления ВСУ были уничтожены не менее трех их танков и трех боевых машин пехоты (БМП).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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