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Марочко: ВСУ усиливают ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар

Марочко заявил об усилении ударных групп ВСУ для наступления на Артемовск и Соледар

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск (Бахмут) и Соледар, сообщает ТАСС.

По информации Марочко, в ДНР в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар со стороны ВСУ зафиксировано усиление действий, имеющих наступательный характер. Офицер подчеркнул, что украинские ударные группы усилены бронетехникой. Кроме того, увеличена численность их личного состава.

Марочко также обратил внимание на значительное увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов Артемовска и Соледара.

Ранее сообщалось, что артиллеристы российской армии уничтожили опорные пункты третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ близ населенного пункта Калиновка и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. Кроме того, в районе Малой Калиновки экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа ударил по сосредоточению живой силы украинской армии на передовой.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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