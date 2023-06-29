В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу

Утром в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные украинского Министерства цифровой трансформации — официального ресурса по оповещению граждан.

Согласно информации ведомства, сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Ночью председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что серия взрывов прогремела в контролируемом украинскими властями городе Запорожье.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.