В военной разведке Украины пожаловались на требования некоторых союзников республики проводить активные наступательные действия в рамках контрнаступления в ходе СВО. Об этом сообщает журнал Economist со ссылкой на анонимные источники.

«Некоторые союзники говорят нам идти вперед и яростно сражаться», — говорится в статье.

По информации издания, бойцы украинской армии недовольны тем, что, приводя такие требования, партнеры не торопятся с поставками оружия, боеприпасов и необходимой амуниции, что сдерживает продвижение Вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе.

Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы, чтобы контрнаступление украинских войск шло быстрее, но так бывает только в сказках.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что «главные события» контрнаступления Вооруженных сил страны еще впереди.