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Российские артиллеристы ликвидировали два опорных пункта украинской армии

Минобороны: ВС России уничтожили два опорных пункта и три миномета ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что артиллеристы российской армии ликвидировали три миномета и два опорных пункта бригад украинской армии в районе населенного пункта Калиновка. Его слова передает РИА Новости.

По информации Астафьева, уничтожены опорные пункты третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ близ населенного пункта Калиновка и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. Кроме того, в районе Малой Калиновки экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа ударил по сосредоточению живой силы украинской армии на передовой.

«На Марьинском направлении артиллеристами группировки уничтожены три 120-миллиметровые миномета», — добавил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что специалисты группировки «Центр» ВС России с помощью средств авиации ликвидировала танк и группу боевиков Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.

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