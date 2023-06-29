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ВС РФ уничтожили на Краснолиманском направлении танк и группу боевиков ВСУ

МО: ВС России ликвидировали танк и группу боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Специалисты группировки «Центр» ВС России с помощью средств авиации ликвидировала танк и группу боевиков Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram.

«Специалисты <...> обеспечили наведение штурмовой и армейской авиации для нанесения ракетного удара по позициям противника на Краснолиманском направлении», — говорится в публикации.

По информации ведомства, российские военные нанесли огневое поражение по сосредоточению живой силы ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами.

«Был обнаружен танк националистов. Точным ударом ПТРК «Вихрь» экипаж вертолета Ка-52 уничтожил бронированную машину», — заключается в сообщении.

Ранее Минобороны Российской Федерации заявило, что ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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