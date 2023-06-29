Авиация группировки «Центр» нанесла удары по восьми районам сосредоточения ВСУ

Авиация российской группировки войск «Центр» нанесла ракетные удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал глава пресс-центра группировки Александр Савчук.

По данным представителя России, штурмовики Су-25 группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ. Су-34 нанесли бомбовые удары по узлу связи, двум пунктам временной дислокации, опорному пункту, добавил Савчук.

«Тор-М1» сбил военный беспилотник «Фурия» на краснолиманском направлении. На торском участке в районе Серебрянского лесничества были вскрыты подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ, а также 15-го полка национальной гвардии Украины, поделился дополнительной информацией российский военный.

Ранее в Минобороны Британии заявили о профессионализме российских пилотов. По их версии, 26 июня, самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint вместе с двумя сопровождавшими его истребителями Typhoon выполняли «обычную операцию» в международном воздушном пространстве над Черным морем. Российские Су-27 решили выдвинуться на их перехват.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.