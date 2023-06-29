Российский танк поразил в зоне СВО БМП Bradley ВСУ с расстояния 9,5 км

Российским танком Т-80БВМ в зоне специальной военной операции (СВО) на купянском направлении была поражена боевая машина пехоты (БМП) M2 Bradley американского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поражение произошло с закрытой позиции на дальности около 9,5 км, сообщает РИА Новости.

Как рассказал член экипажа российского танка, это было выполнением обычной боевой задачи. Танкисты работали «удаленно», то есть визуально не наблюдая цель через орудийный прицел. При таком способе стрельбы ее результативность достигается с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники корректируют огонь танка.

Танкист отметил, что большое значение при подобном ведении боя имеет отточенность действий всего экипажа боевой машины.

Ранее в США признали, что по меньшей мере 17 боевых машин пехоты Bradley, переданных Украине, повреждены или уничтожены. В марте США обязались передать Вооруженным силам Украины 113 боевых машин пехоты Bradley. По словам высокопоставленного американского чиновника, по меньшей мере 17 из них — более 15% — были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.