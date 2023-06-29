Пенсионер с пистолетом проник в военное училище в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 61-летнего мужчину, который незаконно проник на территорию учебного городка Государственной морской академии имени адмирала С.О. Макарова в Стрельне, прихватив с собой пистолет.

Как сообщает портал 78.ru, задержанный является пациентом психоневрологического диспансера.

По предварительной информации, мужчина вошел на территорию городка, взяв с собой полностью заряженный пистолет Макарова. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли по вызову, задержали пенсионера и доставили его в полицейский участок. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, как задержанный получил оружие и с какой целью проник на территорию военного учебного заведения.

Позже стало известно, что мужчина был вооружен пистолетом без магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 28 июня.

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