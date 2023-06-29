Согласно информации от американского телеканала CNN, двое иностранных военных получили ранения в результате удара российской армии по Краматорску. Министерство обороны России объявило о поражении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины в Краматорске 28 июня. В ответ на заявление Киева о гибели мирных людей в Краматорске, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия атакует только военную инфраструктуру.

Согласно свидетельству американца Ника Дакворта, он и его «коллеги», включая британца Мо Хорника, получили незначительные ранения. Дакворт утверждает, что в месте, где находился пункт временной дислокации, проходила «детская вечеринка», на которой присутствовали гуманитарные работники и журналисты. Он также признал, что там находились военные, но их было «очень мало».

В ноябре 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о присутствии «более 8 тысяч наемников из более чем 60 стран на Украине». Самые многочисленные группы были из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Западные СМИ оценивали количество иностранцев в составе украинских войск от одной до трех тысяч на январь.

Президент Владимир Путин заявил 16 мая, что Россия наносит удары по военным целям на Украине с использованием высокоточного оружия большой дальности и мощности, достигая успеха. Он отметил, что «склады с вооружением, места размещения военнослужащих, включая иностранных наемников, успешно уничтожаются».

Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные Силы Украины размещают свое вооружение и военный персонал в жилых домах, больницах, школах, детских садах и других гражданских объектах, используя мирное население в качестве живого щита. Такие действия украинских военных были названы «тактикой террористов». Министерство обороны подчеркнуло, что «наемникам не будет пощады, где бы они ни находились».

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских наемников, консультировавших Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.