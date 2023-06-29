В городе Запорожье произошли взрывы

Серия взрывов прогремела в контролируемом украинскими властями городе Запорожье. Об этом написал в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье <…> с 00:58 на протяжении примерно 10 минут прозвучала серия взрывов», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога была ранее объявлена в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.