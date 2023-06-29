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Украинского солдата на полигоне жестоко избил собственный командир

Украинский солдат попал в госпиталь после жестокого избиения своим командиром

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Depositphotos

Украинский солдат из Львова был жестоко избит на полигоне собственным командиром. Об этом на своем сайте сообщает украинский телеканал ТСН.

Как сообщила сестра военнослужащего, избиение совершил капитан Иван Зозульчак. По словам пострадавшего, применение насилия не является единичным случаем, а происходит на регулярной основе «для профилактики».

Сестра избитого заявила, что она узнала об инциденте случайно, когда ее брат был госпитализирован в военный госпиталь с острым аппендицитом. Во время операции врачами были обнаружены сильные повреждения внутренних органов: закрытая травма брюшной полости, закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы.

В материале говорится, что родственники пострадавшего обратились в правоохранительные органы. Однако они опасаются того, что виновные могут избежать ответственности, и поэтому хотят максимальной огласки случившегося.

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