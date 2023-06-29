Белоруссия ратифицировала одно соглашение с РФ по группировке войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил закон о ратификации протокола, касающегося деятельности региональной группировки войск, в рамках соглашения с Россией. Данный документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале, пишет ТАСС.

«Было принято решение о ратификации протокола, подписанного в городе Минске 3 декабря 2022 года, между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года», — указано в данном документе.

Ранее депутаты Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией об учебно-боевых центрах. В Комиссии по международным делам Палаты представителей отметили, что данное соглашение регулирует вопросы, которые связаны с организацией создания и функционирования учебно-боевых центров совместной подготовки на базе воинских частей вооруженных сил двух стран.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.