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Госдеп США одобрил покупку Польшей интегрированной системы ПВО и ПРО на $15 млрд

Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы ПВО и ПРО на $15 млрд

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Global Look Press

Государственным департаментом США дано разрешение на продажу Польше интегрированной системы управления противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) на сумму $15 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

Агентство предоставило необходимую сертификацию и уведомило Конгресс США о возможной сделке, заявили в Пентагоне.

Основными подрядчиками выступят американские компании Raytheon и Lockheed Martin. В Пентагоне считают, что возможная продажа отвечает внешнеполитическим целям и задачам по обеспечению национальной безопасности США, так как при этом усиливается безопасность союзника по НАТО.

Ранее сообщалось, что в порту Щецина, расположенном на северо-западе Польши, началась выгрузка на берег американских танков Abrams. В страну доставили ротный комплект из 14 танков Abrams. Эти боевые машины были сняты с вооружения корпуса морской пехоты США. Они поступят на вооружение 1-й Варшавской бронетанковой бригады.

Ранее в Киеве признали, что контрнаступление не стало «блицкригом».

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