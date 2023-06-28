Экс-советник Кучмы заявил о переходе конфликта на Украине в новую фазу

Бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин заявил, что конфликт на Украине перешел в такую же фазу, которую можно было наблюдать в 2014-2015 годах, сообщает РИА Новости.

Он задался вопросом, зачем Украине нужно военное положение. По его мнению, страна уже «перешла к ситуации первой фазы войны, которая была с 2014 года».

«Один к одному. Это 14-й и 15-й год. Где может быть чрезвычайное положение? Только на линии фронта. А во всей стране надо отменять», — заявил Соскин.

Он утверждает, что официальному Киеву выгодно вести боевые действия и сохранять ситуацию напряженной, поскольку это позволяет бесконтрольно обворовывать республику.

До этого Соскин заявил, что в Восточной Европе формируется коалиция стран против президента Украины Владимира Зеленского.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее политолог Соскин рассказал о ситуации на Украине из-за мобилизации.