Канцлер Германии рассказал о контрнаступлении Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина подготовилась к контрнаступлению и продолжает искать возможности продвинуть линию фронта вперед. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц подчеркнул, что, по его впечатлению, украинская сторона тщательно подготовилась к контрнаступлению и знает, что делает.

«Даже если пока не произошло большого прорыва, многое говорит о том, что она целенаправленно ищет возможность сместить линию фронта», — заявил Шольц.

Канцлер подчеркнул, что у Берлина есть некоторая дополнительная информация по контрнаступлению, которую предоставляют спецслужбы.

До этого Шольц заявил, что не видит изменений в области безопасности НАТО ввиду перемещения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссию.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее на Украине признали, что контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы.