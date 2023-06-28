США и Германия обсудили конфликт на Украине

В Пентагоне заявили, что министр обороны США Ллойд Остин на встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом обсудил конфликт на Украине, военную помощь Киеву и усиление восточного блока НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Два лидера обсудили… вторжение на Украину. Министр Остин поблагодарил министра Писториуса за значительную поддержку Германией Украины», — заявили в Пентагоне.

Там подчеркнули, что главы оборонных ведомств США и ФРГ также обсудили поддержку Германией укрепления восточного блока НАТО, включая помощь Соединенным Штатам и самому альянсу в размещении военных на немецкой территории.

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Нидерланды и Дания только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, и о сроках поставок воздушных судов пока рано говорить.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее на Украине назвали аргумент для вступления страны в НАТО.