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Экс-разведчик США рассказал, кого российские войска поразили ударом по Краматорску

Экс-разведчик ВС США Риттер: россияне ликвидировали в Краматорске американских офицеров

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Rich Schultz/AP

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских наемников, консультировавших Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал журналисту Гарланду Никсону, запись интервью опубликована на его YouTube-канале.

Риттер утверждает, что в Краматорске была поражена «целая куча американского военного персонала, огромное количество».

По словам бывшего разведчика, они прибыли туда из Румынии на вертолетах Black Hawk и выключили транспондеры при пересечении через границу.

Он уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий.

До этого Минобороны заявило, что ВС РФ поразили пункт дислокации ВСУ в городе Краматорск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления об ударе по Краматорску.

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