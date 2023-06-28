Главком ВСУ отчитался перед генералом США о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о ситуации на фронте. Об этом сообщается в Telegram-канале главкома ВСУ.

«Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, имеем продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление», — сказано в сообщении.

Залужный также сообщил о потребностях ВСУ в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования.

Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что хотел бы, чтобы контрнаступление украинских войск шло быстрее, но так бывает только в сказках.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации сообщали, что украинские войска продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в Киеве признали, что контрнаступление не стало «блицкригом».