Обозреватель американского издания 19Fortyfive Себастьян Роблин написал в своей статье, что инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» вносит хаос в ряды наступающих бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, эти системы, управляемые саперными подразделениями ВС России, представляют угрозу для украинского контрнаступления. К примеру, такая машина «могла сыграть роль в печально известной бронетанковой атаке мощной 47-й механизированной бригады ВСУ», которую та предприняла в начале июня под населенным пунктом Малая Токмачка, заявил автор публикации.

«В результате неудачного боя украинцами было брошено несколько танков Leopard 2 и шестнадцать боевых машин Bradley», — указал он.

На прошлой неделе бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что через две недели контрнаступление ВСУ может окончиться провалом.

24 июня замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ начали контрнаступление на четырех направлениях.

Ранее в США назвали оружие РФ, успешно уничтожающее иностранные танки.