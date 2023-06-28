Путин поправил форму офицеру с «черным чемоданчиком» в Дагестане

Президент России Владимир Путин во время посещения Дербента поправил форму морскому офицеру, который держал «черный чемоданчик». Соответствующие кадры выложил Telegram-канал Shot.

На видео запечатлено, как глава государства подходит к стоящему справа от входа в вертолет военному, пожимает ему руку и одергивает его китель. После этого российский лидер подошел к другому офицеру и пожал ему руку. Затем он поднялся по трапу.

28 июня Путин прибыл в Дербент на запланированное совещание по развитию туризма и переговоры с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин отправился в Дагестан для проведения совещания по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. По его словам, вторую половину дня российский лидер проведет в Дагестане. При этом график президента не менялся.

Ранее Путин обратился со словами поддержки к молодым офицерам.