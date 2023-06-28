На Украине признали, что контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы, чтобы контрнаступление украинских войск шло быстрее, но так бывает только в сказках. Об этом он сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

«Очень хотелось бы, чтобы все было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения», — сказал он.

Ранее военный эксперт Станислав Крапивник допустил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может в скором времени провалиться. По его словам, боевой дух уже теряют даже опытные украинские военнослужащие.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации сообщали, что украинские войска продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в Киеве признали, что контрнаступление не стало «блицкригом».