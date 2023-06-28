Лавров не исключил, что ряд стран отправляют на Украину военных под видом наемников

Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что ряд стран под видом наемников отправляют на Украину своих кадровых военных. Об этом он заявил в интервью передаче «Большая игра», которое опубликовано на сайте министерства.

По словам дипломата, у России есть соответствующие подозрения.

Он указал, что в зоне украинского конфликта находится «огромное количество» иностранных специалистов, инструкторов.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, сколько иностранных наемников воюют на стороне Украины.