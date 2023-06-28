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Лавров высказался о функции международных договоров по вооружениям

Лавров заявил, что никто не хочет ядерной войны

Никто не хочет ядерной войны, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

«Никто не хочет ядерной войны, но не зря создавались, несмотря на это желание избежать ядерную войну, противовесы в виде тех договоров, о которых мы с вами говорили, – противоракетной обороны, ракетах средней и меньшей дальности и Договор о стратегических наступательных вооружениях. Поэтому полагаться на авось – я не знал, что это американская традиция, я думал, что это русская традиция. Оказывается, американцы нас здесь даже переплюнули», – цитирует главу российского МИД «Москва 24».

Лавров отметил, что для снижения рисков возникновения ядерной войны существовала международная система договоренностей и обеспечения стратегической стабильности. По словам министра, данную систему разрушили Соединенные Штаты Америки.

Ранее в российском посольстве в Соединенных Штатах прокомментировали заявления представителей Белого дома и Госдепа относительно сотрудничества России и Белоруссии в военно-ядерной сфере, в частности, перемещения нестратегического ядерного оружия из РФ в Белоруссию.

Дипломаты заявили, что американская власть вновь безосновательно обвиняет российскую сторону в провокационном поведении.

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