Украине пообещали «сюрприз» по вопросу ее членства в НАТО на июльском саммите

Украину ждет «сюрприз» по вопросу ее членства в Североатлантическом альянсе, который раскроется на саммите НАТО в июле, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Такое заявления она сделала во время совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, который, в свою очередь, не стал опровергать слова эстонского политика.

«Я уверена, что единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, – это НАТО. Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе», – передает РИА Новости слова Каллас.

Столтенберг добавил, что на предстоящем саммите озвучат решения по дальнейшей помощи Украине, а также по укреплению связей страны с военно-политическим блоком.

Он рассказал, что в настоящее время проводятся консультации. Генсек призвал не гадать о том, какие будут результаты. Однако у него нет сомнений, что лидеры стран-членов НАТО придут к единой позиции по вопросу вступления Украины в Альянс.

«Лидеры стран НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет практической поддержки Украины, но также мы обсуждаем укрепление и политических связей, включая через потенциальное согласование Совета НАТО – Украина», – цитирует Столтенберга «Москва 24».

Ранее Столтенберг заявил, что Победа Украины в конфликте с Россией – условие для любой дискуссии о членстве Киева в НАТО.