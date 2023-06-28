Стало известно, когда Госдума может принять закон о повышении призывного возраста

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Госдума может в июле рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы во втором и в окончательном, третьем чтении. Его слова приводит ТАСС.

«Будем стараться рассмотреть в июле… Будем стремиться закрыть вопрос до окончания сессии», — заявил он.

14 июня стало известно, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года.

Законопроектом предусматривается поэтапное повышение верхнего предела призывного возраста до 30 лет. Так, призывной возраст срочной службы в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 до 30 лет.

В декабре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны предложил поэтапно увеличить возраст призыва в России.

Ранее Картаполов рассказал, какие повестки рассылаюься в весеннюю призывную кампанию.