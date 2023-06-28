Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда Госдума может принять закон о повышении призывного возраста

Картаполов: Госдума может принять закон о повышении призывного возраста в весеннюю сессию

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Госдума может в июле рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы во втором и в окончательном, третьем чтении. Его слова приводит ТАСС.

«Будем стараться рассмотреть в июле… Будем стремиться закрыть вопрос до окончания сессии», — заявил он.

14 июня стало известно, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года.

Законопроектом предусматривается поэтапное повышение верхнего предела призывного возраста до 30 лет. Так, призывной возраст срочной службы в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 до 30 лет.

В декабре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны предложил поэтапно увеличить возраст призыва в России.

Ранее Картаполов рассказал, какие повестки рассылаюься в весеннюю призывную кампанию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях