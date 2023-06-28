Глава Генштаба ВС Ирана пригласил Шойгу посетить республику

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери во время телефонного разговора с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу пригласил его совершить визит в исламскую республику. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его информации, во время беседы иранский военачальник и министр обороны РФ обменялись мнениями относительно недавних событий, которые произошли на территории России.

Недавно сообщалось, что Шойгу в среду, 28 июня, провел телефонный разговор с Багери, в ходе которого они обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам международной обстановки и региональной безопасности.

26 июня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

Ранее Шойгу рассказал о влиянии СВО на военно-техническое сотрудничество с другими странами.