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Глава Генштаба ВС Ирана пригласил Шойгу посетить республику

Глава Генштаба ВС Ирана в ходе переговоров с Шойгу пригласил его посетить республику

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Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери во время телефонного разговора с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу пригласил его совершить визит в исламскую республику. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его информации, во время беседы иранский военачальник и министр обороны РФ обменялись мнениями относительно недавних событий, которые произошли на территории России.

Недавно сообщалось, что Шойгу в среду, 28 июня, провел телефонный разговор с Багери, в ходе которого они обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам международной обстановки и региональной безопасности.

26 июня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

Ранее Шойгу рассказал о влиянии СВО на военно-техническое сотрудничество с другими странами.

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