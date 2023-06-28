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Псковский губернатор раскрыл число погибших военных региона в боях в Белгородской области

Псковский губернатор Ведерников: 14 военных погибли в боях с ДРГ в Белгородской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в соцсети «ВКонтакте» видео, на котором заявил о минимум 14 погибших военных ВС РФ из Псковской области, которые участвовали в отражении атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область.

«На данный момент нам известно как минимум о 14 погибших в те дни», — сказал губернатор.

По его словам, в плен в ходе данной атаки попали не менее 10 человек. Ведерников отметил, что власти сделали все возможное для ускорения переговоров об обмене пленных, троих из которых уже обменяли.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что чеченские подразделения не допустили захода группы украинских диверсантов в Белгородскую область. Он выразил благодарность за успешное отражение атаки главам отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустаму Агуеву и Гайрбеку Делимханову.

Ранее в НАТО ответили на вопрос о причастности к атаке ДРГ под Белгородом.

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