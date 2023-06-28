Французское СМИ написало о превосходстве российских дронов и артиллерии

Российские вооруженные силы количественно и качественно опережают ВСУ в применении дронов и возможностях артиллерии, передает РИА Новости, ссылаясь на AFP.

«Россия может позволить массированные залпы, а также обогнала Украину по количеству дронов и технологиям», — приводит агентство выдержку из материала.

При этом отмечается, что из-за нехватки боеприпасов артиллерия Украины вынуждена работать очень избирательно и не может позволить себе тратить много снарядов на одну цель.

Также в публикации говорится, что российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» эффективно уничтожают украинскую артиллерию. По данным журналистов, украинская сторона пытается их воссоздать, но пока не обладает достаточным опытом.

28 июня кабмин России утвердил стратегию развития беспилотной авиации в стране до 2035 года.

26 июня военный эксперт из США Питер Сучиу назвал российский беспилотник «Ланцет» массовым убийцей техники украинской армии.

Ранее в Киеве признали, что контрнаступление не стало «блицкригом».