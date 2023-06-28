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Швейцария отказала в продаже предназначенных для Украины танков Leopard

Швейцария отклонила заявку о продаже в ФРГ предназначенных для Украины 96 танков Leopard 1

Федеральный совет (правительство) Швейцарии не удовлетворил запрос местной государственной оборонной компании Ruag о продаже германскому концерну Rheinmetall 96 танков Leopard 1 А5, предназначенных для передачи Украине. Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства.

Как говорится в его заявлении, Берн мотивировал свое решение нейтральным статусом Швейцарии. В нем отмечается, что продажа танков, «в частности, противоречила бы закону о военном имуществе и привела бы к изменению политики нейтралитета» страны.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

27 апреля 2023 года компания Ruag подала заявку в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии о продаже «подержанных и неработающих» 96 танков Leopard 1 А5. В настоящее время эти боевые машины находятся в Италии. После проведения ремонта в ФРГ они должны были быть переданы Украине.

С 1815 года Швейцария считается нейтральной страной — статус был закреплен в 1907 году. Согласно этому принципу, Берн не может прямо или косвенно отправлять сторонам конфликтов оружие. Помимо этого, действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России. Поэтому Швейцария постоянно отказывает Германии, Испании и Дании в реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.

Ранее в Швейцарии согласились разрешить реэкспорт оружия Киеву.

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