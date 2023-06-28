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Писториус определил главное направление работы Бундесвера

Писториус заявил, что Германия сосредоточится на обеспечении работы уже поставленного оружия

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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия сосредоточится на обеспечении работы уже поставленного оружия, а не на поставках новых систем, сообщает газета The New York Times.

«Вопрос в том, как мы можем обеспечить устойчивость? Именно это сейчас имеет решающее значение», — заявил Писториус.

Он считает, что налаженная бесперебойная система ремонта бронетехники и поставки боеприпасов могут быть полезнее для Вооруженных сил Украины, чем поставки нового вооружения.

Ранее депутат бундестага, член комитета по обороне и парламентской группы НАТО, полковник запаса Герольд Оттен предложил прекратить поставки оружия Украине из-за риска банкротства германской армии и неспособности ВСУ одержать победу.

По словам Оттена, Германия уже предоставила Киеву танки, снаряды и гаубицы, количество которых ограничено.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на встрече в Люксембурге главы МИД ЕС не смогли договориться о выделении еще €500 млн из Фонда мира ЕС на предоставление военной помощи Украине.

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