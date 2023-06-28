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В Китае моделируют проекты тотальной войны

South China Morning Post: военные в КНР моделируют сценарии тотальной войны

Военнослужащие Китая начали моделировать сценарии «тотальной войны» на фоне усиливающейся напряженности в отношениях с США.

Об этом сообщает газета South China Morning Post, ссылаясь на ученых, которые участвуют в реализации проекта.

«Китайские военные недавно включили сценарий «тотальной войны» при тестировании и оценке характеристик нового оружия на фоне того, как риск военного конфликта между Китаем и Соединенными Штатами достиг самого высокого уровня за последние десятилетия», — говорится в публикации, которую цитирует сайт «Аргументы и факты».

«Тотальная война» подразумевает мобилизацию всех доступных ресурсов государства, среди которых возможности армии, населения и национальной экономики.

В сценарии прямо не называется возможный противник, а только обозначается как «синий альянс», но среди его вооружения упоминаются эскадренные миноносцы класса «Арли Берк», которые стоят на вооружении США, отмечает газета.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала слова американского лидера Джо Байдена об «огромных проблемах» в Китае, подчеркнув, что ее страна в состоянии справиться с любыми трудностями благодаря Коммунистической партии и усилиям китайского народа.

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